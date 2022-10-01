«Шедевры мировой классики» стартовали в Калининграде в 14-й раз

Музыкальный фестиваль открылся концертом солистов молодежной оперной программы ГАБТа, передает ТАСС.





Церемония открытия состоялась в Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен крупнейший в Европе орган. Публике представили сочинения Дж. Перголези и К. Дебюсси, прозвучавшие в переложении для органа. Произведения исполнил Мансур Юсупов.





Музыкальный марафон продлится в течение двух месяцев и завершится в конце ноября. Слушателей ждут выступления органистов из разных городов страны, вручение премии «Органист года», показ ленты «Аэлита» 1924 года под импровизационный аккомпанемент, концерт в честь Дня философии и другие мероприятия.





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