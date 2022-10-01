«Элвис» привлек Тома Хэнкса шансом сыграть «отвратительного персонажа»

Режиссер байопика Баз Лурман за 15 минут уговорил оскароносного актера сняться в ленте, сообщил Deadline.





Фильм посвящен жизни и творческому пути Элвиса Пресли, которого сыграл Остин Батлер. В образе деспотичного менеджера артиста Тома Паркера предстал Том Хэнкс.





По словам режиссера, он предложил актеру присоединиться к проекту, когда у него не было готового сценария. Хэнкс согласился за 15 минут, отметив, что готов, если этого хочет Лурман.





Одной из причин его быстрого согласия стала возможность сыграть нехарактерного для него героя — жестокого, деспотичного продюсера, работавшего с Пресли более 20 лет.





Как отметил режиссер, Паркер «действительно любил Элвиса и одновременно нещадно эксплуатировал его». Для Хэнкса герой представлял большой интерес.





«Элвис» вышел на широкие экраны в июне. В скором времени на HBO Max планируют представить расширенную версию картины. Также режиссер не исключил, что по ней поставят мюзикл.





Фото: кадр из фильма Elvis