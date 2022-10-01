Кристиан Бейл рассказал, кого хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер давно мечтает сняться в фильме по вселенной Star Wars, причем не в главной роли. Об этом он сказал в интервью TНR.





Бейл является давним и преданным поклонником космической саги, заложенной Джорджем Лукасом. Он до их пор не отказался от идеи попасть в один из будущих проектов франшизы. Актер выразил надежду на то, что в реализации мечты ему поможет знакомство с руководительницей Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.





По словам актера, он уж выбрал идеальную для себя роль. Он напомнил сцену из первой ленты, где штурмовик ударяется головой о дверь. Лукас осознанно включил ее в фильм, впоследствии она стала культовой. Бейл подчеркнул, что всегда хотел сыграть именного этого парня.





Ранее на стриминге «Дисней+» дебютировал сериал «Андор» по вселенной «Звездных войн», который рассказывает о времени формирования Альянса повстанцев. В главной роли — Диего Луна.





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