Кристиан Бейл рассказал, кого хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер давно мечтает сняться в фильме по вселенной Star Wars, причем не в главной роли. Об этом он ...
Предприниматель и инженер представил тестовую модель человекоподобного робота, сообщило агентство ...
Журнал Variety назвал успехом актуальный финансовый результат фильма в домашнем прокате. ...
Документальная лента выйдет на Prime Vidеo во всемирный день Джеймса Бонда, говорится в описании рол...
Сборы «Пути воды» в домашнем прокате оценили в 649 млн долларов. Такую оценку дали эксперты в разгов...
Актер давно мечтает сняться в фильме по вселенной Star Wars, причем не в главной роли. Об этом он ...
Предприниматель и инженер представил тестовую модель человекоподобного робота, сообщило агентство ...
Журнал Variety назвал успехом актуальный финансовый результат фильма в домашнем прокате. ...
Документальная лента выйдет на Prime Vidеo во всемирный день Джеймса Бонда, говорится в описании рол...
Сборы «Пути воды» в домашнем прокате оценили в 649 млн долларов. Такую оценку дали эксперты в разгов...
Постановка будет основана на романе «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко, сказал собеседник ТАС...
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Постановкой биографического сериала займется турецкий режиссер Фатих Акин, сообщил журнал TНR. ...
Австралийский актер показал снимок из тренажерного зала, намекнув на усиленную подготовку к роли м...
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В беседе с Prozvezd.info знакомая шоумена по ТВ-работе Валерия объяснила причины его исчезновения ...
Собеседник «Газеты.Ru» признался, что после участия в ситкоме ему перестали поступать предложения о ...
Стриминг Peacock подтвердил в соцсетях разработку полнометражного проекта по сериалу Community. ...
Глава телеканала «Ю» Наталья Радько рассказала порталу Sostav.ru об изменениях в концепции проекта. ...
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01.10.2022