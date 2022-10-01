Робот-андроид Optimus от Илона Маска станцевал на своей презентации

01.10.2022

Робот-андроид Optimus от Илона Маска станцевал на своей презентации
Предприниматель и инженер представил тестовую модель человекоподобного робота, сообщило агентство Reuters.

Optimus вышел на сцену, помахал в знак приветствия и исполнил короткий танец. Далее зрителям показали видео, где андроид поливает цветы, переносит коробки, поднимает металлические конструкции.

По словам Маска, Оптимус бдет очень способным человекоподобным роботом в отличие от его конкурентов, которым «не хватает мозгов и способности принимать решения». 
Tesla рассчитывает, что прием заказов на андроидов стартует через 3-5 лет. Компания планирует производить их миллионами, подчеркнул Маск.

Прототип стоит $20 тысяч. В его основе — автономный компьютер Dojo и нейросети, распознающие окружающую реальность и ориентирующиеся в ней.

Фото: скриншот / ютьюб