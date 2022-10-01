Сборы экшна «Быстрее пули» с Брэдом Питтом превысили $100 млн в США

01.10.2022

Сборы экшна «Быстрее пули» с Брэдом Питтом превысили $100 млн в США
Журнал Variety назвал успехом актуальный финансовый результат фильма в домашнем прокате.

На сегодня касса боевика Дэвида Литча в США и Канаде преодолела важную отметку. В этом году аналогичного показателя в североамериканском прокате смогли добиться только 13 кинокартин.

В международном прокате «Быстрее пули» заработал 231 млн долларов. Бюджет ленты по роману Котаро Исаки «Поезд убийц» оценили в 90 млн.

Издание назвало результат «Быстрее пули» отличным, особенно для постковидного времени и фильма, не связанного с супергероикой и космическими приключениями.

Сюжет разворачивается в скоростном поезде в Японии, в котором одновременно оказываются несколько киллеров. Они пытаются выяснить, кто и с какой целью столкнул их.

Фото: Pixabay