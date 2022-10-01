Вышел трейлер доккино «Звук 007» о создании саундтреков к бондиане

01.10.2022

Вышел трейлер доккино «Звук 007» о создании саундтреков к бондиане
Документальная лента выйдет на Prime Vidеo во всемирный день Джеймса Бонда, говорится в описании ролика на ютьюбе стриминга.

Фильм расскажет историю создания музыки к шпионской франшизе. Зрители узнают об авторе фирменной «бондовской» мелодии, ее трансформациях, исполнителях заглавных композиций и аспектах работы с саундтреками.

В картине появятся композитор Ханс Циммер, певцы Сэм Смит и Билли Aйлиш, актеры Дэниэл Крэйг и Рами Мaлек, режиссер Кэри Фукунага и др. Ленту снял Мат Уайткросс.

Дебют картины состоится 5 октября.

Летом стало известно о смерти кинокомпозитора Монти Нормана (Носерович), создавшего «тему Джеймса Бонда», которая звучит в первом фильме Dr. No 1962 года. Ему было 94.

Фото: кадр из трейлера «Звука 007»