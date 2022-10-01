Аналитики не верят, что «Аватар 2» повторит успех оригинального фильма

Сборы «Пути воды» в домашнем прокате оценили в 649 млн долларов. Такую оценку дали эксперты в разговоре Variety.





По их мнению, вторая часть фэнтези-франшизы Джеймса Кэмерона соберет много зрителей в кинотеатрах. Однако ей не удастся заработать в прокате больше, чем предшественнику. В североамериканских кинотеатрах «Аватар 2» соберет около 649 млн долларов при бюджете в 250 млн. Показ на стримингах и покупки фильма дадут вкупе еще 639 млн, полагают аналитики.





При этом бокс-офис оригинального фильма 2009 года в домашнем прокате составил 774 млн. В мировом прокате он заработал 2,9 млрд ,став самым кассовым проектом в истории кино.





Эксперты прогнозируют, что «Путь воды» не сможет обойти и «Топ Ган: Маверик». Экшн с Томом Крузом стал самым прибыльным фильмом в США в этом году с кассой в 712 млн.





Продолжение «Аватара» дебютирует на широких экранах 14 декабря.





Фото: кадр из фильма «Aвaтaр»