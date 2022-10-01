В Праге завершились съемки нового «Ворона» с Биллом Скарсгардом

01.10.2022

В Праге завершились съемки нового «Ворона» с Биллом Скарсгардом
Ремейк супергеройского неонуара снимали в течение десяти недель, сообщил Джейсон Пиродски в своем журнале Prague Reporter.

По его словам, съемочный процесс закончился в середине сентября. Съемки проводились в разных пражских локациях, в том числе у главного вокзала, в еврейском квартале, концертном и выставочном зале «Рудольфинум» и др.

Режиссером ремейка выступает Руперт Сандрес, исполнителем роли воскресшего ради мести музыканта — Билл Скарсгард. Роль его убитой невесты сыграла певица FKA twigs. Фильм основан на комиксе «Ворон» 1989 года.

Первая экранизация увидела свет в 1994 году. Незадолго до окончания съемок в результате несчастного случая с револьвером погиб исполнитель главной роли Брендон Ли. Официально инцидент признали несчастным случаем. Позже мать актера Линда Ли Кэдвелл выиграла в суде по делу о халатности против съемочной компании.

Фото: кадр из The Crow 1994