Джаро и Ханза рассказали, почему решили восстановить дуэт

01.10.2022

Джаро и Ханза рассказали, почему решили восстановить дуэт
Музыканты приостановили совместную работу на год из-за разных взглядов на музыку и на жизнь. Об этом они рассказали в интервью изданию «ФедералПресс».

Сейчас исполнители вернулись к проекту Джаро&Ханза и поставили совместное творчество на первое место.

«Мы поняли, что настроение, которое мы создаем, работая вместе, ни с чем не сравнимо», — пояснил Ханза.

Музыканты не отказались от выпуска сольников, однако назвали их «сопутствующими». По словам Ханзы, сольные треки являются способом самовыражения. Джаро добавил, что они прошли путь вдвоем и в первую очередь являются дуэтом.

Недавно музыканты представили трек Sunshine. Далее они планируют выпускать синглы, клипы и коллаборации с другими исполнителями. До конца года Джаро&Ханза порадуют поклонников новой пластинкой. По их словам, альбом будет отличаться новым звуком.

Фото: Pixabay