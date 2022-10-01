Зоозащитники потребовали вырезать сцены с обезьянкой из «Фабельманов»

С таким запросом к режиссеру фильма Стивену Спилбергу обратилась организация PЕТA, сообщил Slash Film.

Речь идет о сценах в трейлере, в которых участвует живая дрессированная обезьяна-капуцин. В одной из них героиня покупает животное, потому что ей скучно. Зверь изображен и на афише.





В организации пояснили, что используемых на съемках обезьян рано разлучают с родителями и часто подвергают жестокому обращению. Спилбергу напомнили, что в предыдущие десятилетия он сумел изобразить на экране инопланетянина и динозавров другими способами, однако в наши использовал настоящую обезьяну.





По мнению зоозащитников, сцены с ее участием являются «поддержкой жестокой индустрии дрессировки животных и рекламой сомнительной торговли "домашними животными", в которых превращают диких зверей».





Спилберг не комментировал ситуацию. Удалит ли он сцены из фильма, станет известно после выхода «Фабельманов» на экраны. Релиз назначен на 11 ноября.





Фото: David M. Jensen (Storkk). Собственная работа,

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