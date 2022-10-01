Умер режиссер Cirque du Soleil Франко Драгоне

Театральный режиссер скончался на 70-м году жизни, сообщается в соцсетях его компании Dragone.





Постановщик скончался 30 сентября в результате сердечного приступа. О месте похорон не сообщалось.





Соболезнования в связи с его кончиной выразил певец Филипп Киркоров, для которого постановщик создал проект «Я». Артист подчеркнул, что знакомство с Драгоне открыло для него новые горизонты в сценическом искусстве.





«Вечных тебе аплодисментов, гений», — написал Киркоров.





Драгоне родился в Италии, с детства проживал в Бельгии. Известен сотрудничеством с цирком «Дю Солей», певицей Селин Дион и др. Основанная им компания ставила масштабные представления в Лас-Вегасе, Макао, Париже, Абу-Даби, Ухане, Дубае и других городах мира. Университет Антверпена присудил Драгоне степень почетного доктора искусств в знак признания его новаторского и космополитического подхода к театру.





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