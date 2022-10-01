Студия Sony анонсировала перезапуск «Тарзана»

Переосмысление приключенческой франшизы находится на ранней стадии разработки, сообщил Deadline.





Кинокомпания купила права на «Тарзана» и занялась созданием новой серии фильмов. Предполагается, что «Сони» представит переосмысление и образа главного героя. Пока у проекта нет ни сценариста, ни режиссера.





Тарзан впервые появился в романе, опубликованном в журнале в 1912 году. Героя придумал Эдгар Райс Берроуз, который создал серию из 24 книг. Еще несколько произведений написали другие люди в соавторстве с «отцом» Тарзана или самостоятельно.





Книги многократно экранизировались — фильмы о герое выходят уже почти 100 лет. Первые картины были немыми и выпускались во время публикации романов, начиная с 1918 года. Последняя лента о Тарзане увидела свет в 2016-м.





Фото: First National Pictures Inc., Общественное достояние,

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