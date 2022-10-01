Новые фильмы о Джеймсе Бонде будут созданы в «другом русле»

Продюсер франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон заявили о переосмыслении дальнейшего развития бондианы. Об этом написал Empire.





Вместо со сменой исполнителя главной роли шпионскую серию ждет новая траектория развития, которая будет отличаться от предыдущих лент с Дэниелом Крэйгом в роли агента 007.





По словам Брокколи, при привлечении нового актера необходимо переосмыслить путь развития цикла, поскольку сотрудничество с ним рассчитывается на 10 лет и 4-6 фильмов. Нужно задаться вопросам о том, какой будет новая траектория, как перевести серию в нее, что сможет привнести новый исполнитель.





Продюсеры планируют не спеша размышлять об этом. Прежде они хотят понять, куда будут двигаться дальше, а потом начнут привлекать людей в проект. Работу предполагают начать со сценаристами, добавила Брокколи.





Фото: Pixabay



