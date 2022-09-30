Коллега Дмитрия Нагиева сообщила, что он взял «паузу на раздумья»

В беседе с Prozvezd.info знакомая шоумена по ТВ-работе Валерия объяснила причины его исчезновения из эфира телеканалов.





По ее словам, Дмитрий Нагиев решил взять «академический отпуск» на год. Валерия объяснила это решение необходимостью дать себе время, чтобы осознать происходящее в стране и свое отношение к нему. Она подчеркнула, что в нынешние сложные времена всем нужны силы. Шоумен проводит время в России, где занимается своими проектами, добавила собеседница портала.





Ранее стало известно, что новой ведущей детского «Голоса» стала Яна Чурикова. До этого ожидалось, что шоу продолжит вести Нагиев.





Пока «Голос. Дети» не планируют выпускать, поскольку частичная мобилизация в РФ не является подходящим временем для развлекательного контента. Но оно выйдет позже, сказали изданию в «Останкино».





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