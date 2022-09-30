Коллега Дмитрия Нагиева сообщила, что он взял «паузу на раздумья»

В беседе с Prozvezd.info знакомая шоумена по ТВ-работе Валерия объяснила причины его исчезновения ...
Собеседник «Газеты.Ru» признался, что после участия в ситкоме ему перестали поступать предложения о ...
Стриминг Peacock подтвердил в соцсетях разработку полнометражного проекта по сериалу Community. ...
Глава телеканала «Ю» Наталья Радько рассказала порталу Sostav.ru об изменениях в концепции проекта. ...
Лили-Роуз Депп и Билл Скарсгард могут сыграть в фильме главные роли, сообщили собеседники издания De...
В беседе с Prozvezd.info знакомая шоумена по ТВ-работе Валерия объяснила причины его исчезновения ...
Собеседник «Газеты.Ru» признался, что после участия в ситкоме ему перестали поступать предложения о ...
Стриминг Peacock подтвердил в соцсетях разработку полнометражного проекта по сериалу Community. ...
Глава телеканала «Ю» Наталья Радько рассказала порталу Sostav.ru об изменениях в концепции проекта. ...
Лили-Роуз Депп и Билл Скарсгард могут сыграть в фильме главные роли, сообщили собеседники издания De...
За сценарий и режиссуру пятого фильма франшизы будет отвечать Суджата (Сухата) Дэй, написал Thе Hо...
Трехсерийный проект Zivert Do For Love дебютирует в отечественном онлайн-кинотеатре в октябре, соо...
Ролик по первому совместному проекту оскароносного мексиканского режиссера и стриминга появился на...
Биографическая драма о Мэрилин Монро вышла на Netflix и получила неоднозначные отзывы экспертов и зр...
Создание проекта приурочено к 100-летию отечественного джаза, которое отмечается в 2022 году. Об это...
Режиссер Сарик Андреасян не согласился с мнением СМИ о том, что причиной популярности «Жизни по вы...
Премьера новых эпизодов состоится на телеканале FХ и стриминге Hulu. Об этом сообщается в официаль...
Снявший два фильма научно-фантастической серии Колин Треворроу полагает, что оригинальная лента 19...
К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного независимой американской компанией Niеlsе...
Инди-рок-группа Arctic Monkeys представила в YouTube клип Body Paint. Музыкальное видео посмотрели...
Мультимедийную выставку «Петр Первый. Рождение империи» в историческом п...
Танцевальная адаптация научно-фантастической франшизы сестер Вачовски получила название «Освободи ...
Новый сериал расскажет о персонаже оригинала с позывным Берлин, сообщила испанская газета El Pais. ...
Академический театр имени Веры Комиссаржевской показал возобновленный спектакль «В ос...
Театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы представили жит...
30.09.2022