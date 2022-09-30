Смена фамилии помогла Александру Мартынову из «Универа» вернуться в кино

Собеседник «Газеты.Ru» признался, что после участия в ситкоме ему перестали поступать предложения о съемках в других проектах.





В студенческом сериале актер предстал в образе будущего лауреата Нобелевки Вали Будейко. С выходом шоу вокруг него «образовалась тишина», поделился Мартынов (во время участия в «Универе» — Стекольников).





Актер объяснил ситуацию тем, что специалисты по кастингам не жалуют актеров, которые долго исполняли одну роль. Однако, по его мнению, длительная работа с одним героем не является приговором или клеймом. Мартынов напомнил, что является профессиональным актером, а не участником КВН.





Мысль о смене фамилии для актера связана с верой в «силу рода» (в семье есть родственники Мартыновы). Сначала использовал псевдоним только в соцсетях, а затем официально оформил паспорт с новым именем. Теперь его стали приглашать в проекты и на интервью, признался Мартынов.





Фото: кадр из сериала «Универ. 10 лет спустя»