Новый сезон шоу «Дом-2» поможет молодым матерям

Глава телеканала «Ю» Наталья Радько рассказала порталу Sostav.ru об изменениях в концепции проекта.





17 октября «Ю» начнет транслировать новый сезон «Дома-2» в обновленном формате. По новым правилам, герои будут приходить «не просто за отношениями, а за полноценной семьей и планировать беременность», пояснила гендиректор.





Телеканал заявляет о готовности поддерживать будущих родителей. По информации на его сайте, первая участница шоу, которая создаст пару и забеременеет, получит 1 млн рублей, следующие — по 500 тысяч рублей. В финале между женщинами разыграют 10 млн рублей, сообщается на официальном сайте проекта.





Кастинг в новый сезон стартовал на прошлой неделе. В шоу будут отбирать людей, серьезно настроенных на создание семьи и реальное планирование беременности.





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