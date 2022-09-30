Ремейк «Носферату» 1922 года от Роберта Эггерса получил новых актеров

Лили-Роуз Депп и Билл Скарсгард могут сыграть в фильме главные роли, сообщили собеседники издания Deadline.





Актеры могут заменить Аню Тейлор-Джой и Гарри Стайлса, которых режиссер изначально видел в фильме. Официального подтверждения о пополнении каста не было.





Современная версия классической немой картины расскажет об одержимости древнего вампира девушкой, преследуемой призраками.





Как отмечает издание, режиссер «Маяка» и «Варяга» давно хочет снять ремейк «Носферату». Дважды съемки сорвались, выбранные им актеры покинули проект. В итоге Эггерс (в шутку или всерьез) решил, что фильм проклят.





Лента Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» (1922) основана на романе Брэма Стокера «Дракула» (1897). В наши дни она считается шедевром мирового кинематографа.





Фото: Автор неизвестен. Oбщeственное достояние, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=2961805