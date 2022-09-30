Студия Universal возродит «Американский пирог»

За сценарий и режиссуру пятого фильма франшизы будет отвечать Суджата (Сухата) Дэй, написал Thе Hоllywоod Rеpоrter.





Издание отмечает, что она разработает сценарий на основе своей идеи и представит «свежий взгляд» на серию молодежных комедий. Сюжет новой ленты и актерский ансамбль не раскрываются.





Оригинальный American Pie с юмором ниже пояса дебютировал в 1999 году. При бюджете 11 млн он собрал 235 млн долларов. За ним последовали четыре сиквела, последний из которых вышел в 2012 году. Кроме того, «Американский пирог» получил пять спин-оффов, однако они не снискали такой популярности у зрителей, как основная тетралогия.





Суджата Дэй известна как актриса, сценаристка и режиссер. Ранее она выпустила короткометражку и драмеди Definition Please.





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