Документальный сериал о певице Zivert выйдет на стриминге Kion

Трехсерийный проект Zivert Do For Love дебютирует в отечественном онлайн-кинотеатре в октябре, сообщила «РГ».





Сериал расскажет о популярной российской исполнительнице Юлии Зиверт, которая предоставила документалистам доступ ко всем областям ее жизни.





До прихода в музыкальную индустрию Зиверт работала танцовщицей гоу-гоу, флористкой и стюардессой. За пять лет она стала одной из самых востребованных отечественных звезд. О пути к успеху расскажет проект, срежиссированный Азатом Григоряном («Баста. Суперигра»).





Первый трек «Чак» Зиверт выпустила в 2017 году, за ним последовал миньон «Сияй». В конце 2018 года она представила сингл Life, с выходом которого получила широкую известность. На сегодня в ее дискографии — два студийных альбома.





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