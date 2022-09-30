Документальный сериал о певице Zivert выйдет на стриминге Kion

За сценарий и режиссуру пятого фильма франшизы будет отвечать Суджата (Сухата) Дэй, написал Thе Hо...
Трехсерийный проект Zivert Do For Love дебютирует в отечественном онлайн-кинотеатре в октябре, соо...
Ролик по первому совместному проекту оскароносного мексиканского режиссера и стриминга появился на...
Биографическая драма о Мэрилин Монро вышла на Netflix и получила неоднозначные отзывы экспертов и зр...
Создание проекта приурочено к 100-летию отечественного джаза, которое отмечается в 2022 году. Об это...
За сценарий и режиссуру пятого фильма франшизы будет отвечать Суджата (Сухата) Дэй, написал Thе Hо...
Трехсерийный проект Zivert Do For Love дебютирует в отечественном онлайн-кинотеатре в октябре, соо...
Ролик по первому совместному проекту оскароносного мексиканского режиссера и стриминга появился на...
Биографическая драма о Мэрилин Монро вышла на Netflix и получила неоднозначные отзывы экспертов и зр...
Создание проекта приурочено к 100-летию отечественного джаза, которое отмечается в 2022 году. Об это...
Режиссер Сарик Андреасян не согласился с мнением СМИ о том, что причиной популярности «Жизни по вы...
Премьера новых эпизодов состоится на телеканале FХ и стриминге Hulu. Об этом сообщается в официаль...
Снявший два фильма научно-фантастической серии Колин Треворроу полагает, что оригинальная лента 19...
К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного независимой американской компанией Niеlsе...
Инди-рок-группа Arctic Monkeys представила в YouTube клип Body Paint. Музыкальное видео посмотрели...
Мультимедийную выставку «Петр Первый. Рождение империи» в историческом п...
Танцевальная адаптация научно-фантастической франшизы сестер Вачовски получила название «Освободи ...
Новый сериал расскажет о персонаже оригинала с позывным Берлин, сообщила испанская газета El Pais. ...
Академический театр имени Веры Комиссаржевской показал возобновленный спектакль «В ос...
Театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы представили жит...
Мультимедийная выставка «Фрида. Viva la vida!» откроется 3 октября в московском центре ...
Премьерный показ документального фильма «Дети Донбасса» состоялся в зале «Жуков» Музея Победы в Моск...
V Большой детский фестиваль (БДФ) открылся в российской столице. Смотр продлится до 27 ...
Студия передумала делать сериал по циклу комиксов, заменив его полным метром для кинотеатрального ...
Представитель «греческой странной волны» Йоргос Лантимос работает над кинокартиной AND, сообщил Dead...
30.09.2022