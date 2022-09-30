«Блондинка» с Аной де Армас получила смешанные рецензии

Биографическая драма о Мэрилин Монро вышла на Netflix и получила неоднозначные отзывы экспертов и зрителей.





Рейтинг фильма Эндрю Доминика на Rоttеn Tomatоеs составил 45% на основе 205 отзывов кинокритиков. Они сходятся в положительных оценках актерской работы исполнительницы главной роли Аны де Армас, а также с осуждением или осторожностью высказываются об эксплуатации культовой фигуры ХХ века в фильме.





Расс Симмонс (KKFI-FM) высказал суть претензий к картине: «На случай, если вы не поняли мощно прямолинейный посыл: Монро эксплуатировали, и ее жизнь была печальной. Так поступил и этот фильм».





«Псевдобиографический фильм Эндрю Доминика — это долгая утомительная работа, ведущая к печали и более чем предсказуемой трагедии, несмотря на трогательную роль Аны де Армас и нарочито искусное и часто поразительное кинопроизводство режиссера», — отметил Джон Андерсон (Wall Street Journal).





«Упрощенная, омерзительная и чрезвычайно скучная "Блондинка" могла бы изобрести новый кинематографический жанр: некрофикшн», — написала Энн Хорнадей в Washington Post.





Фото: кадр из Blonde