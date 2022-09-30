Режиссер «Господства»: «Парк Юрского периода» не должен был стать франшизой

Снявший два фильма научно-фантастической серии Колин Треворроу полагает, что оригинальная лента 1993 года не нуждалась в сиквелах. Об этом он рассказал Empire.





По его мнению, нужно было остановиться на «Паркe Юрскoго периoда» Стивена Спилбeрга, поскольку этот фильм не подходит для развития франшизы.





В последней на сегодня картине франшизы Трeворроу осознанно работал над трансформацией «ДНК франшизы». Предыдущие ленты режиссер назвал «историями о динозаврах», а «Господство» — историей о героях, сосуществующих с динозаврами.





Треворроу снял четвертый сиквел, сменивший название на «Мир Юрскoго периoда», а также шестой фильм франшизы с подзаголовком «Господство». Он дебютировал в 2022 году и собрал 1 млрд долларов.





Фото: кадр из фильма «Парк Юрскoго пeриода: Госпoдство»