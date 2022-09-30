«Кольца власти» собрали больше просмотров на стримингах, чем «Дом дракона»

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного независимой американской компанией Niеlsеn, сообщил Dеadlinе.





Анализ проводился с 29 августа по 4 сентября. К этому времени вышло три серии House of the Dragon и две — у его соперника. Исследователи учли просмотры только на онлайн-платформах.





За указанный период LOTR набрал 1,3 млрд минут просмотров в противовес 781 млн минут у «Дома дракона». При этом приквел «Игры престолов» показывает не только онлайн-кинотеатр HBO Max, но и телеканал HBO. Согласно его данным, в среднем один эпизод шоу на всех площадках набирает 29 млн зрителей.





Согласно другим данным Niеlsеn, за первые четыре дня с премьеры «Дом дракона» посмотрели 14,5 млн зрителей на стриминге и телеканале в США, а его конкурента — 12,6 млн американских пользователей.





30 сентября на Prime Video выходит новая серия The Rings of Power, а 2 октября — «Дома дракона».





Фото: кадр из «Дома дракона»