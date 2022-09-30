Режиссер «На игле» Дэнни Бойл поставит хип-хоп-постановку по «Матрице»

Танцевальная адаптация научно-фантастической франшизы сестер Вачовски получила название «Освободи свой разум», сообщила газета Guаrdiаn.





Обладатель «Оскара» за «Миллионера из трущоб» выступит режиссером постановки, которая будет состоять из танцев в стиле хип-хоп, музыки и визуальных эффектов. В ней будут задействованы профессиональные танцоры, а также сотни волонтеров.





Премьера новой версии «Матрицы» откроет площадку Factory International в Манчестере. Издание назвало ее «одним из самых ожидаемых культурных центров Европы» и оценило ее стоимость в 186 млн фунтов стерлингов (203 млн долларов). Открытие запланировано на октябрь 2023 года.





Ранее Бойл поставил сценическую версию «Франкенштейна» с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером, снискавшую большой успех. Также он поставил церемонию открытия Олимпиады-2012 в Лондоне с участием 7,5 тысячи человек.





«Матрица» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс дебютировала в 1999 году. В основную трилогию входят два сиквела. Четвертая часть The Matrix вышла в прошлом году.





Фото: кадр из фильма «Матрица»