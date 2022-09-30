Сериал «Войны брони» от Marvel станет полнометражным фильмом

30.09.2022

Сериал «Войны брони» от Marvel станет полнометражным фильмом
Студия передумала делать сериал по циклу комиксов, заменив его полным метром для кинотеатрального проката. Об этом сообщил THR. 

Главную роль сыграет Дон Чидл, известный по роли Боевой машины (Воителя) в предыдущих фильмах франшизы. Сценаристом проекта останется Яссир Лестер, работавший над шоу для «Дисней+».

Мини-сериал из шести эпизодов планировали снимать в следующем году и выпустить в 2024-м. Новый график производства и премьеры пока озвучен только немногочисленной команде проекта, в которой нет режиссера. 
Кроме того, неизвестно место Armor Wars в хронологии киновселенной «Марвел». 

Подробности сюжета пока не раскрываются. Фильм снимут по сюжетной арке «Войны в доспехах», выходившей в серии «Железный человек» в конце 1980-х годов. Серия рассказывает о последствиях похищения разработок Тони Старка.

Фото: Pixabay