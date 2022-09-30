Группа Arctic Monkeys представила новый клип Body Paint

Песня Body Paint будет включена в альбом The Car. Режиссером клипа стал Брук Линдер, который снимал видео для Charlie XCX, Майлза Кейна и Граймса.





Релиз новой пластинки пройдет 21 октября. Группа поедет в тур в поддержку альбома весной-летом 2023 года.





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