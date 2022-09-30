Группа Arctic Monkeys представила новый клип Body Paint

30.09.2022

Группа Arctic Monkeys представила новый клип Body Paint

Инди-рок-группа Arctic Monkeys представила в YouTube клип Body Paint. Музыкальное видео посмотрели уже более 570 тысяч раз, пишет «Культуромания». 

Песня Body Paint будет включена в альбом The Car. Режиссером клипа стал Брук Линдер, который снимал видео для Charlie XCX, Майлза Кейна и Граймса.

Релиз новой пластинки пройдет 21 октября. Группа поедет в тур в поддержку альбома весной-летом 2023 года.

Фото: Pixabay