Театр имени Комиссаржевской возобновил спектакль по прозе Жванецкого

Постановку осуществил режиссер Григорий Дитятковский, пишет ТАСС.





«Этот спектакль нам по-особому дорог, потому что стал подарком и для самого Жванецкого. Театр сумел уйти от интонации автора, сделав абсолютно самостоятельное художественное произведение. Михаил Михайлович в феврале 2017 года успел увидеть „Осколки“ и признался, что счастлив, потому что спектакль ему понравился», — рассказал друг писателя, художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.





Названием спектакля стала цитата из афоризма Жванецкого: «Ничто не ранит так человека, как осколки собственного счастья».





Фото: Pixabay