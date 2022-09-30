Театр имени Комиссаржевской возобновил спектакль по прозе Жванецкого

30.09.2022

Театр имени Комиссаржевской возобновил спектакль по прозе Жванецкого

Академический театр имени Веры Комиссаржевской показал возобновленный спектакль «В осколках собственного счастья...» по произведениям Михаила Жванецкого.

Постановку осуществил режиссер Григорий Дитятковский, пишет ТАСС. 

«Этот спектакль нам по-особому дорог, потому что стал подарком и для самого Жванецкого. Театр сумел уйти от интонации автора, сделав абсолютно самостоятельное художественное произведение. Михаил Михайлович в феврале 2017 года успел увидеть „Осколки“ и признался, что счастлив, потому что спектакль ему понравился», — рассказал друг писателя, художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.

Названием спектакля стала цитата из афоризма Жванецкого: «Ничто не ранит так человека, как осколки собственного счастья».

Фото: Pixabay