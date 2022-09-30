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Жителям Дагестана на открытии Дней культуры ОАЭ продемонстрировали древний обряд эмиратской свадьбы

30.09.2022

Жителям Дагестана на открытии Дней культуры ОАЭ продемонстрировали древний обряд эмиратской свадьбы

Театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы представили жителям Дагестана на открытии Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

Как подчеркивают участники мероприятия, оно призвано способствовать дальнейшему развитию связей и культурному обмену между дружественными народами обеих стран.

«Знакомство с культурой Арабских Эмиратов, старинными обрядами, блюдами национальной кухни стало возможным благодаря Дням культуры ОАЭ в Республике Дагестан. Открытие культурной программы началось с выступления коллектива народного творчества одного из семи эмиратов — эмирата Шарджа. Жителям республики также представили колоритное театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы, которое сопровождалось игрой на национальных инструментах — табле, тамборе и шекхлелахе», — сказал собеседник агентства.

Фото: Pixabay