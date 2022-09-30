Жителям Дагестана на открытии Дней культуры ОАЭ продемонстрировали древний обряд эмиратской свадьбы

30.09.2022
Театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы представили жителям Дагестана на открытии Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.
Как подчеркивают участники мероприятия, оно призвано способствовать дальнейшему развитию связей и культурному обмену между дружественными народами обеих стран.
«Знакомство с культурой Арабских Эмиратов, старинными обрядами, блюдами национальной кухни стало возможным благодаря Дням культуры ОАЭ в Республике Дагестан. Открытие культурной программы началось с выступления коллектива народного творчества одного из семи эмиратов — эмирата Шарджа. Жителям республики также представили колоритное театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы, которое сопровождалось игрой на национальных инструментах — табле, тамборе и шекхлелахе», — сказал собеседник агентства.
Фото: Pixabay