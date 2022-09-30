Жителям Дагестана на открытии Дней культуры ОАЭ продемонстрировали древний обряд эмиратской свадьбы

Как подчеркивают участники мероприятия, оно призвано способствовать дальнейшему развитию связей и культурному обмену между дружественными народами обеих стран.





«Знакомство с культурой Арабских Эмиратов, старинными обрядами, блюдами национальной кухни стало возможным благодаря Дням культуры ОАЭ в Республике Дагестан. Открытие культурной программы началось с выступления коллектива народного творчества одного из семи эмиратов — эмирата Шарджа. Жителям республики также представили колоритное театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы, которое сопровождалось игрой на национальных инструментах — табле, тамборе и шекхлелахе», — сказал собеседник агентства.





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