Режиссер «Фаворитки» снимет новый фильм с Эммой Стоун

30.09.2022

Режиссер «Фаворитки» снимет новый фильм с Эммой Стоун
Представитель «греческой странной волны» Йоргос Лантимос работает над кинокартиной AND, сообщил Deadline.

По информации издания, он уже собрал каст, в который вместе с Эммой Стоун вошли Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джесси Племонс. Съемки ленты планируют начать в октябре в Новом Орлеане (США).

Сюжет AND не раскрывается. Режиссер написал сценарий вместе с давним соавтором Эфтимисом Филиппоу. Ранее они работали над «Клыком», «Лобстером» и другими фильмами.

Стоун и Дефо вновь исполнят главные роли у Лантимоса после сатиры «Бедные-несчастные», которая пока не вышла в прокат. Кроме того, Эмма Стоун снялась в его «Фаворитке», который критики назвали одним из лучших фильмов 2018 года.

Фото: кадр из «Фаворитки»