Режиссер «Фаворитки» снимет новый фильм с Эммой Стоун

Представитель «греческой странной волны» Йоргос Лантимос работает над кинокартиной AND, сообщил Deadline.





По информации издания, он уже собрал каст, в который вместе с Эммой Стоун вошли Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джесси Племонс. Съемки ленты планируют начать в октябре в Новом Орлеане (США).





Сюжет AND не раскрывается. Режиссер написал сценарий вместе с давним соавтором Эфтимисом Филиппоу. Ранее они работали над «Клыком», «Лобстером» и другими фильмами.





Стоун и Дефо вновь исполнят главные роли у Лантимоса после сатиры «Бедные-несчастные», которая пока не вышла в прокат. Кроме того, Эмма Стоун снялась в его «Фаворитке», который критики назвали одним из лучших фильмов 2018 года.





Фото: кадр из «Фаворитки»