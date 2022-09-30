В Москве начал работать Большой детский фестиваль

30.09.2022

В Москве начал работать Большой детский фестиваль

V Большой детский фестиваль (БДФ) открылся в российской столице. Смотр продлится до 27 ноября и будет включать 50 лучших детских спектаклей со всей России, показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг и мастер-классы, сообщила пресс-служба фестиваля.

«Это не просто театральный фестиваль — это мультижанровый фестиваль, где представлены все виды искусства для детей. Здесь и кино, и анимация, и литература. <...> Я придумал, что судить на нашем фестивале должны дети. Это наше ноу-хау. Я считаю, что оценивать искусство для детей должны сами дети», — заявил перед открытием художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

Он признался, что ему особенно интересно находиться на обсуждении детского жюри, в которое вошли в этом году 25 ребят. 

Фото: Pixabay