В Москве начал работать Большой детский фестиваль

«Это не просто театральный фестиваль — это мультижанровый фестиваль, где представлены все виды искусства для детей. Здесь и кино, и анимация, и литература. <...> Я придумал, что судить на нашем фестивале должны дети. Это наше ноу-хау. Я считаю, что оценивать искусство для детей должны сами дети», — заявил перед открытием художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.





Он признался, что ему особенно интересно находиться на обсуждении детского жюри, в которое вошли в этом году 25 ребят.





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