«Литрес: Библиотека» открыла бесплатный доступ к 150 аудиокнигам из премии Rock&Book-2022

«30 сентября проект „Литрес: Библиотека“, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, открывает бесплатный доступ к аудиокнигам, номинированным на премию Rock&Book-2022. До 15 октября все желающие смогут познакомиться с произведениями-номинантами по читательскому билету, а затем отдать свои голоса за понравившихся чтецов на сайте премии», — говорится в сообщении.





В список книг вошли романы Виктора Пелевина — Empire V в озвучке Павла Табакова и Transhumanism Inc. в озвучке Максима Суханова, Ксении Собчак и Галины Юзефович, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин в озвучке Равшаны Курковой и D. V. Дианы Вриланд в озвучке Алены Долецкой и др.





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