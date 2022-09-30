Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» состоится в театрах, библиотеках и музеях города

30.09.2022

Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» состоится в театрах, библиотеках и музеях города

Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера» пройдет в театрах, библиотеках и музеях города в честь 400-летия со дня рождения французского комедиографа (1622-1673).

Проект носит художественно-просветительский характер и даст возможность показать, насколько искусство великого драматурга востребовано в наши дни.

Праздник откроется в пятницу в Театральной библиотеке, которая осуществила этот проект совместно в Молодежным театром на Фонтанке. В этой книжной сокровищнице, существующей уже 226 лет, откроется выставка «Посвящение Мольеру».


Фото: Pixabay