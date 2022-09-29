Со съемок шоу «Звезды Африки» госпитализировали певца Влада Соколовского

Врачи отправили его в больницу для обследования, что не понравилась другим участникам реалити-шоу. Об этом сообщил StarHit.





Инцидент произошел после голосования по номинантам на вылет. Певцу резко стало плохо, он почувствовал боль в животе. На следующий день его осмотрел врач и отправил в больницу на УЗИ для исключения острой патологии.





Не все участники поверили, что у Соколовского действительно возникло недомогание. Его конкуренты напомнили, что за два сезона шоу ни у кого не было таких проблем, и назвали певца симулянтом.





Третий сезон «Звезд Африки» снимают в ЮАР. В нем участвуют знаменитости из первых двух сезонов проекта. Ведущими выступают Ольга Бузова и Михаил Галустян.





Сможет ли Соколовский продолжить участие в реалити-шоу, пока не сообщается. Следующий выпуск появится в эфире ТНТ 2 сентября.





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