Со съемок шоу «Звезды Африки» госпитализировали певца Влада Соколовского

29.09.2022

Со съемок шоу «Звезды Африки» госпитализировали певца Влада Соколовского
Врачи отправили его в больницу для обследования, что не понравилась другим участникам реалити-шоу. Об этом сообщил StarHit.

Инцидент произошел после голосования по номинантам на вылет. Певцу резко стало плохо, он почувствовал боль в животе. На следующий день его осмотрел врач и отправил в больницу на УЗИ для исключения острой патологии. 

Не все участники поверили, что у Соколовского действительно возникло недомогание. Его конкуренты напомнили, что за два сезона шоу ни у кого не было таких проблем, и назвали певца симулянтом. 

Третий сезон «Звезд Африки» снимают в ЮАР. В нем участвуют знаменитости из первых двух сезонов проекта. Ведущими выступают Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Сможет ли Соколовский продолжить участие в реалити-шоу, пока не сообщается. Следующий выпуск появится в эфире ТНТ 2 сентября. 

Фото: Pixabay