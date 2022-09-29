I’ll be back: Арнольд Шварценеггер оставил послание после посещения Освенцима

Голливудский актер побывал на территории бывшего концлагеря и лагеря смерти, сообщила газета Kronen Zeitung.





Гость совершил короткий визит в рамках его сотрудничества с Еврейским центром Освенцима. Он осмотрел казармы, сторожевые башни и остатки газовых камер. Также актер встретился с Лидией Максимович, которая пережила Холокост.





После посещения Освенцима Шварценеггер написал в гостевой книге: «Я вернусь» (I’ll be back — слова его культового персонажа Терминатора). В музее оценили эти слова, как обещание актера и политика вернуться в Освенцим с более длительным визитом, отмечает издание.





Далее он отправился в Вену, где обсудил вопросы изменения климата.





Фото: кадр из фильма «Терминатор»