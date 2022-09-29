Вышел новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера

29.09.2022

Вышел новый трейлер культового сериала «Королевство» Ларса фон Триера
Ролик по третьему сезону с подзаголовком «Исход» появился на ютьюбе стриминга MUBI.

Действие разворачивается в копенгагенской больнице, населенной призраками. Карен (Бодиль Ёргенсон) вместе с пациентами и медиками ищет ответы на вопросы, чтобы спасти госпиталь от гибели. Однажды во сне она блуждает по темноте и оказывается под больницей. Врата в Королевство вновь открываются.

Мистический хоррор-сериал «Королевство» выходил в 1990-е годы. «Исход» завершит историю. 

Ранее реализацию третьего сезона откладывали из-за смерти пятерых актеров основного состава. Однако авторы смогли найти решение. Мировая премьера «Исхода» состоялась на киносмотре в Венеции.

Релиз проекта назначен на 27 ноября на стриминге MUBI.


Фото: кадр из трейлера сериала «Королевство. Исход»