Актер из фильма «Уроки французского»: как сложилась его карьера

После съемок Егоров решил не возвращаться в воспитательное учреждение, однако в то же время не захотел заниматься актерской карьерой.





В результате его судьба сложилась интересным образом. Режиссер Булат Мансуров заметил Егорова, когда искал актера для ленты «Сюда не залетали чайки». После съемок режиссер оформил над ним опеку.





После этого Егоров снялся еще в нескольких фильмах и начал отказываться от новых предложений. Он прошел обучение в трамвайном депо и получил там различные специальности. В дальнейшем Егоров перешел работать водителем в правоохранительные органы, стал младшим лейтенантом, а затем подполковником.





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