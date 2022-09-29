Гоша Куценко заявил, что Константин Эрнст уже 15 лет не зовет его в проекты

Актер пожаловался на отсутствие предложений от гендиректора Первого канала в интервью изданию «Вокруг ТВ».





Куценко спросили об участии в сериале с живыми актерами и цифровыми копиями советских мастеров, который анонсировал Эрнст. Актер подчеркнул, что даже не попытается попасть в проект, поскольку идея его создания принадлежит главе Первого канала. Эрнст не приглашает его уже 15 лет, пояснил Куценко.





Сам же проект он назвал шикарным и пожелал ему быть реализованным. За три десятка лет в кино и театре Куценко успел поработать со старшими коллегами. Он охарактеризовал их как добродушных и позитивных людей, живших «на добре, любви к людям и своей работе». Актер выразил желание встретиться с виртуальными версиями Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского и др.





Ранее вышел трейлер сериала «1703» с Гошей Куценко. Детективная история разворачивается в Петербурге, где из морга начинают пропадать трупы девушек. Расследование поручают депрессивному оперу Гоше (Куценко) и его молодому стажеру Вадику (Кузьма Сапрыкин).





Фото: кадр из фильма «Без правил»