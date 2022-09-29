Композитор новой «Русалочки» назвал Холли Бэйли идеальной Ариэль

Мальчик из детского дома Михаил Егоров стал известен после появления в ленте «Уроки ф...
Актер пожаловался на отсутствие предложений от гендиректора Первого канала в интервью изданию «Вок...
Лин-Мануэль Миранда ответил хейтерам темнокожей актрисы, которая сыграет главную роль в The Little...
О недовольстве исполнителя главной роли рассказал в соцсетях голливудский инсайдер Джефф Снайдер. ...
Мальчик из детского дома Михаил Егоров стал известен после появления в ленте «Уроки ф...
Актер пожаловался на отсутствие предложений от гендиректора Первого канала в интервью изданию «Вок...
Лин-Мануэль Миранда ответил хейтерам темнокожей актрисы, которая сыграет главную роль в The Little...
О недовольстве исполнителя главной роли рассказал в соцсетях голливудский инсайдер Джефф Снайдер. ...
29 сентября в книжных магазинах стартовали продажи романа KGBT+, действие которого разворачивается...
С помощью технологии дипфeйка актера смогут показывать в фильмах и рекламных роликах, пишет The Tе...
Британский король негативно отреагировал на новые эпизоды сериала о монаршей семье Соединенного Ко...
Сериал о куклах, живущих в мире людей, больше не доступен в онлайн-кинотеатре. Информацию в своем те...
Телеканал AMC показал кадры из грядущей драмеди о мизантропе в кризисе Straight Man, сообщил Entеr...
1 октября на KION дебютирует шоу, призванное разрушить стереотипы о третьем возрасте и старении. О...
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова пообещал реализовать все планы ...
Картины участников 75-го Каннского кинофестиваля, среди которых новый фильм братьев Дарденн «Тори и ...
С 3 по 9 октября в Национальном музее Чеченской Республики проведут выставки, лекции и другие меро...
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Американская актриса возглавит каст «Бандитов во времени» — телеадаптации фильма Терри Гиллиама 19...
Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сооб...
8 и 9 ноября в Театре на Таганке состоится премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров». В постанов...
Американский хип-хоп-артист скончался 28 сентября в возрасте 59 лет, сообщил СNN его менеджер Харес ...
29.09.2022