Композитор новой «Русалочки» назвал Холли Бэйли идеальной Ариэль

Лин-Мануэль Миранда ответил хейтерам темнокожей актрисы, которая сыграет главную роль в The Little Mermaid. Об этом написал Variety.





По его мнению, Бэйли идеально подходит на эту роль. Миранда подчеркнул, что не даст хейтерам новых поводов для нападок на актрису, потому что знает, что лента «изменит жизнь многих».





Композитор добавил, что люди, у которых участие Бэйли в «Русалочке» вызывает негатив, могут продолжать испытывать свои эмоции. При этом он призвал их задуматься, почему они остро реагируют на ситуацию.





Ранее вышел первый тизер The Little Mermaid, в котором Холли Бэйли впервые предстает в образе Ариэль и поет.





«Русалочка» станет игровой адаптацией полнометражного мультфильма студии «Дисней», вышедшего в 1989 году.





Фото: кадр из тизера The Little Mermaid