Актер Махершала Али раскритиковал производство нового «Блэйда»

О недовольстве исполнителя главной роли рассказал в соцсетях голливудский инсaйдер Джефф Снaйдер.





По его словам, Махершала Али, который должен сыграть Блэйда в ребуте кинокомикса, недоволен тем, как организовано производство проекта.





Актер считает, что глава Marvel Studios Кевин Фaйги не справляется — он взял на себя слишком много. На сегодня у «Блэйда» есть всего 90-страничный сценарий (в других проектах «Мaрвел» сценарии на треть или половину больше), а также две «посредственные» экшн-сцены.





При этом премьера фильма назначена на ноябрь следующего года.





Ранее сообщалось, что за два месяца до начала съемок проект покинул режиссер Бассам Тарик, который остался его исполнительным продюсером. Кто займет режиссерский пост, пока неизвестно.





Оригинальная трилогия с Уэсли Снайпсом в главной роли выходила с 1998 по 2004 год. Супергеройские хорроры основаны на комиксах «Марвел» об охотнике на вампиров Блэйде.





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