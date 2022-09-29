Появились первые рецензии на новую книгу Виктора Пелевина

29 сентября в книжных магазинах стартовали продажи романа KGBT+, действие которого разворачивается в мире Transhumaninsm Inc.





21-ю книгу Виктора Пелевина выпустило издательство «Эксмо». Помимо бумажной, доступны аудио- и цифровая версия.





«КГБТ+» описывается как «учебник успеха» от всемирно известного вбойщика (артиста-блогера будущего) Кея, стримы (концерты, во время которых вбойщик транслирует слушателям смыслы и ощущения) которого стали классикой. В истории встречаются герои из предыдущих романов, многочисленные отсылки, автоцитирование.





Екатерина Писарева ( РБК ) полагает, что в новом романе Пелевина «больше сердечного, чем головного». По ее мнению, привычный для писателя закрученный сюжет «пронзает тревога». Будущее неизвестно, потому главный герой, чувствуя глубинные перемены, осмысляет то, чего может лишиться его Доброе государство. Также Писарева предположила, что во второй части Пелевин подводит итог своей художественной жизни. Она назвала роман утешительным и напомнила слова писателя: «Жизнь есть сон», поэтому не стоит относится к ней слишком серьезно.





По мнению Натальи Кочетковой ( «Лента.ру» ), автор в очередной раз справился с подведением «ироничного медийного итога» года и его стремительно меняющейся повесткой. Более того, ему удалось усилить впечатление и придать «другое измерение настоящему, отразив его в вымышленном будущем». Главный герой прощается и становится наблюдателем — его время прошло, эпоха сменилась. В этом Кочеткова также увидела авторский посыл.





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