Стриминг Premier объяснил отмену сатиры «Горемыки»

Сериал о куклах, живущих в мире людей, больше не доступен в онлайн-кинотеатре. Информацию в своем телеграм-канале подтвердила гендиректор сервиса Софья Митрофанова.





По ее словам, «Горемыки» появились «в совершенно не подходящее для острой сатиры время». В связи с этим их показ отложен на неопределенный срок. Все серии «Горемык» будут выпущены, подчеркнула Митрофанова. Новую дату выпуска шоу она не уточнила.





Глава сервиса отметила, что очень ждала премьеры проекта, как и многие зрители.





Сатирический сериал рассказывает о жизни трех соседей, решающих бытовые вопросы и попадающих в невероятные ситуации: от вторжения инопланетян до побега из загробного мира.





Шоу дебютировало на «Премьере» в середине сентября. Режиссером выступил Никита Тамаров. В ролях — Роза Хайруллина, Варвара Шмыкова, Сергей Беляев и др.





Фото: кадр из «Горемык»