Появились первые кадры «Непосредственного человека» с Бобом Оденкерком

Телеканал AMC показал кадры из грядущей драмеди о мизантропе в кризисе Straight Man, сообщил Entеrtainmеnt.





Актерский ансамбль возглавил звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк, который признался, что чувствует связь со своим персонажем.





Шоу расскажет о мизантропе и анархисте, кое-как преподающем в колледже в Пенсильвании и переживающем кризис среднего возраста.





«Это действительно отличная смесь комедии и драмы в духе того, что мы сделали в Better Call Saul; и она стала более распространенной в стриминговых шоу», — сказал изданию исполнитель главной роли.





Сюжет основан на романе Ричарда Руссо. Адаптацией сценария занимались Аарон Зелман и Пол Либерштейн, выступившие шоураннерами проекта. Режиссер — Питер Фаррелли («Зeлeная книга»).





«Непосредственный человек» выйдет в следующем году.





Фото: кадр из Better Call Saul