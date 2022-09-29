Трейлер документального сериала «Дедлайн» вышел ко Дню пожилых людей

1 октября на KION дебютирует шоу, призванное разрушить стереотипы о третьем возрасте и старении. Об этом сообщили в пресс-службе стриминга.





В сериале представлены истории трех женщин и четырех мужчин старше 65 лет, которых авторы нашли в модельном агентстве для людей старшего возраста. Там же снимался сериал. Авторы выбрали героев и героинь по их историям и оригинальным способам проживания жизни.





Идея проекта появилась у Маргариты Саяпиной и Евгения Григорьева, выступившего также режиссером вместе с Борисом Никлависом. Саяпина значится среди исполнительных продюсеров вместе с Ульяной Савельевой и Александрой Шахназаровой.









Фото: кадр из сериала «Дедлайн» / пресс-служба KION

