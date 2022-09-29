Дни Эрмитажа впервые пройдут в Грозном

С 3 по 9 октября в Национальном музее Чеченской Республики пройдут выставки , лекции и виртуальные мероприятия, сообщила пресс-служба Эрмитажа.





Главным событием станет проект «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского». В экспозицию вошли более 20 образов разных народностей России начала XX века. Серию в 1907 году заказал Николай II.





Еще одним выставочным проектом станет «Незримое искусство. Расширяя границы возможного». Он доступен для посетителей с нарушениями зрения. В экспозицию включены барельефы и анимированные сюжеты по мотивам фресок Пенджикента, тактильные копии частей Пазырыкского ковра и др.





«Для всех, кто живет в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее», — подчеркнуда министр культуры ЧР Айшат Кадырова.





Также в программе — передача 3D модели мраморной скульптуры Александры Федоровны, лекции, онлайн-экскурсия по Эрмитажу и онлайн-конференция, прогулка по некоторым залам музея в кинотеатре «Эрмитаж VR».