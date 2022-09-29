Ярославский театр пообещал реализовать все планы Сергея Пускепалиса

Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября.





В театре отметили, что в новом сезоне воплотят все задумки Пускепалиса, который был его художественным руководителем на протяжении трех лет.





В среду в театре прошел общий сбор труппы. На нем подвели итоги Международного Волковского фестиваля, а также рассказали об итогах выборов в художественный совет театра.





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