Ярославский театр пообещал реализовать все планы Сергея Пускепалиса

1 октября на KION дебютирует шоу, призванное разрушить стереотипы о третьем возрасте и старении. О...
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова пообещал реализовать все планы ...
Картины участников 75-го Каннского кинофестиваля, среди которых новый фильм братьев Дарденн «Тори и ...
С 3 по 9 октября в Национальном музее Чеченской Республики проведут выставки, лекции и другие меро...
Журналисты и общественные деятели из Донбасса, Приднестровья, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана...
1 октября на KION дебютирует шоу, призванное разрушить стереотипы о третьем возрасте и старении. О...
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова пообещал реализовать все планы ...
Картины участников 75-го Каннского кинофестиваля, среди которых новый фильм братьев Дарденн «Тори и ...
С 3 по 9 октября в Национальном музее Чеченской Республики проведут выставки, лекции и другие меро...
Журналисты и общественные деятели из Донбасса, Приднестровья, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана...
Американская актриса возглавит каст «Бандитов во времени» — телеадаптации фильма Терри Гиллиама 19...
Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сооб...
8 и 9 ноября в Театре на Таганке состоится премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров». В постанов...
Американский хип-хоп-артист скончался 28 сентября в возрасте 59 лет, сообщил СNN его менеджер Харес ...
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется в Петербурге при...
Новосибирский филармонический камерный оркестр представит премьеру сочинения «Забытая скрипка» росси...
Союз реставраторов России приступил к разработке научно-проектной документации по реставрации храма ...
Хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Влади...
Финальный показ постановки состоится 16 октября в Московском дворце молодежи, сообщает пресс-служба ...
Певец Александр Фадеев высказался о карьере Светланы Лободы на Западе. Его слова приводит Teleprog...
Основанное на реальной истории шоу оказалось среди самых просматриваемых премьер стриминга, сообщил ...
Концерты хореографического коллектива пройдут в рамках «Социокультурных проектов», сообщается на сай...
Британский актер Пол Беттани сыграет с американскими коллегами Томом Хэнксом и Робин Райт, сообщил D...
Джеймс Мэнголд, снявший фильм, где герой был убит, прокомментировал в соцсетях возвращение Хью Джекм...
29.09.2022