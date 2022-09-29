Ярославский театр пообещал реализовать все планы Сергея Пускепалиса

29.09.2022

Ярославский театр пообещал реализовать все планы Сергея Пускепалиса

Ярославский государственный театр драмы имени Волкова пообещал реализовать все планы погибшего худрука Сергея Пускепалиса, пишет «Культуромания».

Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября.

В театре отметили, что в новом сезоне воплотят все задумки Пускепалиса, который был его художественным руководителем на протяжении трех лет.

В среду в театре прошел общий сбор труппы. На нем подвели итоги Международного Волковского фестиваля, а также рассказали об итогах выборов в художественный совет театра.

Фото: Pixabay