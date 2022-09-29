Новую картину братьев Дарденн и ленту о Янке Дягилевой покажут на фестивале «КАРО.Арт»

29.09.2022
Картины участников 75-го Каннского кинофестиваля, среди которых новый фильм братьев Дарденн «Тори и Локита», полнометражный дебют Игоря Поплаухина о Янке Дягилевой «На тебе сошелся клином белый свет» и восстановленная лента Дзиги Вертова «История Гражданской войны» вошли в программу первого кинофестиваля проекта «КАРО.Арт». Об этом ТАСС сообщили организаторы.
Смотр пройдет с 11 по 16 октября в киноцентре «Октябрь».
«Создавать новый фестиваль в эпоху неопределенности — это большой вызов: для себя, для зрителей, для кино как явления. Мы выбрали самый простой и сложный путь одновременно — показать то, что нам действительно хочется посмотреть самим как зрителям. Без лишнего пафоса. Особенная гордость и радость — собрать программу из разных лет, эпох и стран. Например, фильм открытия фестиваля — это уникальная находка, настоящая кинематографическая редкость — второй фильм Дзиги Вертова «История Гражданской войны», — рассказал директор фестиваля Максим Горбов.
Фото: Pixabay