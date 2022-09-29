Звезда «Друзей» Лиза Кудроу сыграет главную роль в сериале Тайки Вайтити

Американская актриса возглавит каст «Бандитов во времени» — телеадаптации фильма Терри Гиллиама 1981 года, сообщил Deadline.





Сериал описывают как «комедийное путешествие во времени пространстве».





Оригинальная лента рассказывает о перемещениях во времени необычной компании и их случайного 11-летнего попутчика. За ними охотится правитель, от которого они сбежали, и злой дух. В пути беглецы встречают разных исторических персонажей и литературных героев: Наполеона, Агамемнона, Робин Гуда и др.





Тайка Вайтити участвовал в написании сценария вместе со своими соратниками Джемейном Клементом и Иэном Моррисом. Также он поставит две серии и будет заниматься исполнительным продюсированием.





Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут на Apple TV+. Дата релиза пока не определена.





Лиза Кудроу известна по роли Фиби в ситкоме Friends. Среди ее последних работ критики отмечали сериал Feel Good.





Фото: кадр из сериала Feel Good