Звезда «Друзей» Лиза Кудроу сыграет главную роль в сериале Тайки Вайтити

29.09.2022

Звезда «Друзей» Лиза Кудроу сыграет главную роль в сериале Тайки Вайтити
Американская актриса возглавит каст «Бандитов во времени» — телеадаптации фильма Терри Гиллиама 1981 года, сообщил Deadline.

Сериал описывают как «комедийное путешествие во времени пространстве». 

Оригинальная лента рассказывает о перемещениях во времени необычной компании и их случайного 11-летнего попутчика. За ними охотится правитель, от которого они сбежали, и злой дух. В пути беглецы встречают разных исторических персонажей и литературных героев: Наполеона, Агамемнона, Робин Гуда и др.

Тайка Вайтити участвовал в написании сценария вместе со своими соратниками Джемейном Клементом и Иэном Моррисом. Также он поставит две серии и будет заниматься исполнительным продюсированием.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут на Apple TV+. Дата релиза пока не определена.

Лиза Кудроу известна по роли Фиби в ситкоме Friends. Среди ее последних работ критики отмечали сериал Feel Good.

Фото: кадр из сериала Feel Good