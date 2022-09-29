В Кремлевском дворце 5 октября состоится концерт в честь Дня учителя

29.09.2022

В Кремлевском дворце 5 октября состоится концерт в честь Дня учителя

Концерт, приуроченный ко Дню учителя, пройдет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный ко Всероссийскому дню учителя», — говорится в сообщении.

На сцене дворца выступят Лев Лещенко, Валерия, Игорь Бутман, Зара, Екатерина Гусева, Сергей Мазаев, Ваня Дмитриенко. Концерт состоит из песен школьного репертуара в оригинальном звучании.

Фото: Pixabay