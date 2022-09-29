В Кремлевском дворце 5 октября состоится концерт в честь Дня учителя

«5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный ко Всероссийскому дню учителя», — говорится в сообщении.





На сцене дворца выступят Лев Лещенко, Валерия, Игорь Бутман, Зара, Екатерина Гусева, Сергей Мазаев, Ваня Дмитриенко. Концерт состоит из песен школьного репертуара в оригинальном звучании.





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