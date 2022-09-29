Названа предварительная причина смерти рэпера Coоlio

8 и 9 ноября в Театре на Таганке состоится премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров». В постанов...
Американский хип-хоп-артист скончался 28 сентября в возрасте 59 лет, сообщил СNN его менеджер Харе...
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется в Петербурге при...
Новосибирский филармонический камерный оркестр представит премьеру сочинения «Забытая скрипка» росси...
8 и 9 ноября в Театре на Таганке состоится премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров». В постанов...
Американский хип-хоп-артист скончался 28 сентября в возрасте 59 лет, сообщил СNN его менеджер Харе...
ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется в Петербурге при...
Новосибирский филармонический камерный оркестр представит премьеру сочинения «Забытая скрипка» росси...
Союз реставраторов России приступил к разработке научно-проектной документации по реставрации храма ...
Хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Влади...
Финальный показ постановки состоится 16 октября в Московском дворце молодежи, сообщает пресс-служба ...
Певец Александр Фадеев высказался о карьере Светланы Лободы на Западе. Его слова приводит Teleprog...
Основанное на реальной истории шоу оказалось среди самых просматриваемых премьер стриминга, сообщи...
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Британский актер Пол Беттани сыграет с американскими коллегами Томом Хэнксом и Робин Райт, сообщил D...
Джеймс Мэнголд, снявший фильм, где герой был убит, прокомментировал в соцсетях возвращение Хью Джекм...
Певице пришлось лгать коллеге о своем участии в шоу «Аватар» на телеканале НТВ, передает «Вокруг ТВ»...
Французская киностудия Pathe поделилась на Youtube роликом по фильму «Астерикс и Обеликс: Поднебесна...
Российскую делегацию на «Мондиакульт-2022» возглавил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин,...
Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября. ...
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступи...
Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27...
29.09.2022