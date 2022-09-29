Американский хип-хоп-артист скончался 28 сентября в возрасте 59 лет, сообщил СNN его менеджер Харес Поузи.

Тело Артиса Леона Айви-мл. нашел его друг. Он же вызвал парамедиков, но артист умер до их приезда. По их словам, у рэпера могло остановиться сердце. Точную причину смерти назовут позже.





Сообщается, что в доме, где скончался рэпер, полиция не обнаружила наркотиков.





Cоoliо известен как автор трека Gangstа’s Pаrаdise, исполненного вместе с рэпером L.V. В нем звучит отсылка к Псалму 22. Композиция получила «Грэмми», стала самым продаваемым синглом в США и лидером чартов в разных странах. Она звучит в фильме «Опасные умы» с Мишель Пфайфер. Сингл и одноименный альбом 1995 года считаются классикой гангста-рэпа.