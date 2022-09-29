Начался второй этап съемок фильма «Броненосец» о Сергее Эйзенштейне

На новом этапе работы создатели реконструируют внутренний мир кинематографиста. Съемки проходят в декорациях, созданных по его эскизам.





По словам автора проекта Елизаветы Манько, из этой части фильма зрители узнают, почему футуризм и авангард стали ведущими элементами в режиссуре Эйзенштейна.





В будущем году авторы планируют показать на выставках в Петербурге и Москве эскизы и картины кинематографиста, а также созданные для съемок фильма декорации и реквизит. В дальнейшем «Броненосца» планируют представить на международных кинофестивалях.





Картина создается при поддержке НФПП и Фонда президентских грантов. При подготовке сценария авторы обращались к документам из фондов РГАЛИ и ведущим киноведам страны.





«Броненосец» откроет цикл «Мир Эйзенштейна», который объединит игровые и документальные фильмы.