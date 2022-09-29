Оркестр Новосибирской филармонии исполнит премьеру посвящения скрипачу Крейслеру

29.09.2022

Оркестр Новосибирской филармонии исполнит премьеру посвящения скрипачу Крейслеру

Новосибирский филармонический камерный оркестр представит премьеру сочинения «Забытая скрипка» российского композитора Юрия Ащепкова в зале имени Чайковского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филармонии.

«Филармонический камерный оркестр выступит в Москве, в Концертном зале имени П. И. Чайковского в рамках осенней серии IX Транссибирского арт-фестиваля. Одним из самых важных событий вечера станет <...> премьера сочинения новосибирского композитора („Забытая скрипка“ Юрия Ащепкова), которая входит в программу празднования 85-летия Новосибирской области», — сообщили в филармонии.

Произведение посвящено знаменитому австрийскому скрипачу Фрицу Крейслеру, по сей день считающемуся одним из лучших мастеров игры на этом инструменте.

Фото: Pixabay